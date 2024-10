E' morto Sammy, ucciso da un malore al ristorante. Una vita a lottare con la progeria (Di domenica 6 ottobre 2024) E' morto Sammy Basso. Ha avuto un malore al ristorante sabato sera 5 ottobre ed è deceduto poco dopo a 28 anni. A diffondere la notizia attraverso i social è stato lo staff dell'Associazione Italiana progeria (A.I.Pro.Sa.B.), che proprio Sammy aveva fondato nel 2005 per diffondere le conoscenze (Di domenica 6 ottobre 2024) E'Basso. Ha avuto unalsabato sera 5 ottobre ed è deceduto poco dopo a 28 anni. A diffondere la notizia attraverso i social è stato lo staff dell'Associazione Italiana(A.I.Pro.Sa.B.), che proprioaveva fondato nel 2005 per diffondere le conoscenze (Trevisotoday)

