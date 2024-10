Coppa Agostoni 2024 oggi: orario, percorso, tv, favoriti. Lissolo e Colle Brianza decisivi (Di domenica 6 ottobre 2024) Siamo al momento del Trittico Lombardo. La stagione ciclistica 2024 sta per chiudersi e le ultime tappe si svolgeranno nel nord Italia, con il Giro di Lombardia che rappresenterà l’ultima grande gara dell’annata. oggi è il giorno dell’edizione numero 77 della Coppa Agostoni, una delle gare storiche del nostro panorama ciclistico. LA DIRETTA LIVE DELLA Coppa Agostoni DALLE 12.30 La diretta tv della prima prova del Trittico Lombardo 2024, la Coppa Agostoni, sarà assicurata dalle 15.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.15 a Rai Play e dalle 15.00 a discovery+. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione. percorso Gara accorciata rispetto agli ultimi anni, il percorso sarà di soli 166,7 chilometri con poco meno di 3000 metri di dislivello. (Di domenica 6 ottobre 2024) Siamo al momento del Trittico Lombardo. La stagione ciclisticasta per chiudersi e le ultime tappe si svolgeranno nel nord Italia, con il Giro di Lombardia che rappresenterà l’ultima grande gara dell’annata.è il giorno dell’edizione numero 77 della, una delle gare storiche del nostro panorama ciclistico. LA DIRETTA LIVE DELLADALLE 12.30 La diretta tv della prima prova del Trittico Lombardo, laÂ, sarà assicurata dalle 15.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.15 a Rai Play e dalle 15.00 a discovery+. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.Gara accorciata rispetto agli ultimi anni, ilsarà di soli 166,7 chilometri con poco meno di 3000 metri di dislivello. (Oasport)

Cosenza-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2024/2025 - La partita andrà in scena nella giornata di domenica 6 ottobre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Cosenza-Sudtirol, come seguire il match La formazione altoatesina di Federico Valente, invece, arriva da ben quattro ... (Sportface)

Parigi-Tours 2024 oggi: orario, percorso, tv, favoriti. Sarà duello Philipsen-Pedersen? - percorso Parigi-Tours 2024 Si parte da Chartres fino ai primi 150 chilometri non ci sono grandi difficoltà . ALTIMETRIA Parigi-Tours 2024 FAVORITI Parigi-Tours 2024 Il duello atteso è quello tra Mads Pedersen e Jasper Philipsen, che hanno la possibilità di chiudere con una vittoria illustre la ... (Oasport)

MotoGP su TV8 oggi: orario differita in chiaro gara GP Giappone 2024 - it. LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MotoGP DALLE 7. 15, GRAN PREMIO MOTO2 Ore 7. DIRETTE SKY SPORT MotoGP – GP Giappone 2024 Domenica 6 ottobre Ore 2. 05 Moto3, gara – differita in chiaro Ore 12. Dal 2004 il GP nipponico si è trasferito nel più moderno autodromo di Motegi, dove già da qualche anno ... (Oasport)