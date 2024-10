Cinema, flop al botteghino per Joker 2: il film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga ha incassato meno delle aspettative (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla Mostra del Cinema di Venezia, le telecamere della Croisette erano tutte puntate su di lei: Lady Gaga, protagonista insieme a Joaquin Phoenix del sequel di Joker. Tuttavia, le aspettative della vigilia sono state disattese dal riscontro del botteghino: il film di Todd Phillips, costato alla Warner Bros oltre 200 milioni di dollari, ne ha incassati meno di 40 al debutto nelle sale nordamericane. Il verdetto di Joker 2, Folie à Deux è stato altrettanto negativo stando alle recensioni della critica. «È una sfacchinata così cupa e spiacevole da rendere difficile capire perché sia stato realizzato o per chi», ha sentenziato il New York Times. Anche gli spettatori, nelle loro valutazioni sulla piattaforma Cinemascore, hanno rifilato un punteggio molto basso, pari a “D”. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024) Alla Mostra deldi Venezia, le telecamere della Croisette erano tutte puntate su di lei:, protagonista insieme adel sequel di. Tuttavia, ledella vigilia sono state disattese dal riscontro del: ildi Todd Phillips, costato alla Warner Bros oltre 200 milioni di dollari, ne ha incassatidi 40 al debutto nelle sale nordamericane. Il verdetto di2, Folie à Deux è stato altrettanto negativo stando alle recensioni della critica. «È una sfacchinata così cupa e spiacevole da rendere difficile capire perché sia stato realizzato o per chi», ha sentenziato il New York Times. Anche gli spettatori, nelle loro valutazioni sulla piattaformascore, hanno rifilato un punteggio molto basso, pari a “D”.

