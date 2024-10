Blitz al mercato antiquario: Pienza ricompra il 'San Luca’ di Pietro Lorenzetti (Di domenica 6 ottobre 2024) Pienza (Siena), 6 ottobre 2024 - Blitz sul mercato antiquario del Comune di Pienza che grazie a due sponsor privati compra e riporta nella città rinascimentale di Papa Pio II un'opera svanita da quasi un secolo, il 'San Luca’ di Pietro Lorenzetti (1280/85-1348), piccola tavola triangolare a fondo oro attribuita allo smembramento del Polittico di Monticchiello, una pala d'altare le cui sorti sono incerte da due secoli, dalle soppressioni napoleoniche degli enti religiosi. Il Comune ha acquisito il dipinto, raffigurante l'evangelista Luca a mezzo busto, identificato come una delle cuspidi del Polittico di un giovane Pietro Lorenzetti, nel secondo decennio del '300, per la chiesa di San Leonardo di Monticchiello, frazione di Pienza. Se ne erano perse le tracce da quasi un secolo quando appartenne a Raimond van Marle (1887-1936), storico dell'arte olandese che visse a Perugia. (Di domenica 6 ottobre 2024)(Siena), 6 ottobre 2024 -suldel Comune diche grazie a due sponsor privati compra e riporta nella città rinascimentale di Papa Pio II un'opera svanita da quasi un secolo, il 'Sandi(1280/85-1348), piccola tavola triangolare a fondo oro attribuita allo smembramento del Polittico di Monticchiello, una pala d'altare le cui sorti sono incerte da due secoli, dalle soppressioni napoleoniche degli enti religiosi. Il Comune ha acquisito il dipinto, raffigurante l'evangelista Luca a mezzo busto, identificato come una delle cuspidi del Polittico di un giovane, nel secondo decennio del '300, per la chiesa di San Leonardo di Monticchiello, frazione di. Se ne erano perse le tracce da quasi un secolo quando appartenne a Raimond van Marle (1887-1936), storico dell'arte olandese che visse a Perugia. (Lanazione)

