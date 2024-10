‘Ballando con le Stelle’ stoccate tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

(Di domenica 6 ottobre 2024)tracon lesabato sera su Rai 1. La giurata del programma e la conduttrice si trovano di fronte dopo varie polemiche tra le due, con tanto di contenziosi giudiziari a suon di querele, intentate dall’ex volto Mediaset verso la giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’. ‘Carmelita’ è in gara e dopo la sua performance Milly Carlucci tenta di sancire la pace tra le due mapunge subito, seppure con il sorriso sulle labbra: “Da quanto non ci vediamo? Quante querele fa?”. “E quante cose da querelare hai fatto tu?”, è la replica. “Ma parliamo di ballo”, tenta di smorzare Carlucci. “C’è poco da dire, è stata molto brava, lei sa stare in scena, oggettivamente ha ragione Mariotto, a 67 anni è una gran f..a, e con questo so di essermi comprata, lei vuole essere f..a sopra ogni cosa”. (Lapresse)