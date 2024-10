Auguri Franca: 101 anni con i nipoti (Di domenica 6 ottobre 2024) Franca Giorgetti, castellanzese, ha compiuto 101 anni il 29 settembre. Anche quest’anno, al pari del 2023, l’amministrazione comunale ha voluto renderle omaggio con una visita e il tradizionale mazzo di fiori. A portarle i saluti della collettività, il vicesindaco reggente Cristina Borroni, che si è recata alla sua abitazione, insieme ai tanti nipoti e pronipoti. "Franca è una donna forte e indipendente dall’animo gentile – raccontano i familiari – che si è sempre distinta per il sorriso contagioso e il vivere gioviale. Da grande amante della lirica fin da giovane, ha frequentato i principali teatri italiani per assistere alle più importanti rappresentazioni e ancora oggi ama cantare le sue arie preferite. La musica è sempre stata una parte importante della sua vita. (Di domenica 6 ottobre 2024)Giorgetti, castellanzese, ha compiuto 101il 29 settembre. Anche quest’anno, al pari del 2023, l’amministrazione comunale ha voluto renderle omaggio con una visita e il tradizionale mazzo di fiori. A portarle i saluti della collettività, il vicesindaco reggente Cristina Borroni, che si è recata alla sua abitazione, insieme ai tantie pro. "è una donna forte e indipendente dall’animo gentile – raccontano i familiari – che si è sempre distinta per il sorriso contagioso e il vivere gioviale. Da grande amante della lirica fin da giovane, ha frequentato i principali teatri italiani per assistere alle più importanti rappresentazioni e ancora oggi ama cantare le sue arie preferite. La musica è sempre stata una parte importante della sua vita. (Ilgiorno)

