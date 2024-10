Ascolti boom per Ballando con Barbara d'Urso: i caffeucci tallonano TSQV (Di domenica 6 ottobre 2024) boom di Ascolti TV per la seconda puntata di Ballando con le Stelle di sabato 5 ottobre 2024 con Barbara d'Urso protagonista assoluta della serata. Il programma condotto da Milly Carlucci ha ottenuto 3.221.000 telespettatori, raggiungendo una share del 24,4%, ma non superando Tu Si Que Vales che ha vinto per un pelo ottenendo 3.500.000 di telespettatori e il 25,4% di share. La terza puntata del programma prodotto da Maria De Filippi è iniziata immediatamente dopo la fine di Striscia la Notizia e senza break pubblicitario di mezzo. Una strategia insolita che ha confermato un timore da parte di Mediaset: l'attesissima ospitata di Barbara a Ballando su Rai1. (Di domenica 6 ottobre 2024)diTV per la seconda puntata dicon le Stelle di sabato 5 ottobre 2024 cond'protagonista assoluta della serata. Il programma condotto da Milly Carlucci ha ottenuto 3.221.000 telespettatori, raggiungendo una share del 24,4%, ma non superando Tu Si Que Vales che ha vinto per un pelo ottenendo 3.500.000 di telespettatori e il 25,4% di share. La terza puntata del programma prodotto da Maria De Filippi è iniziata immediatamente dopo la fine di Striscia la Notizia e senza break pubblicitario di mezzo. Una strategia insolita che ha confermato un timore da parte di Mediaset: l'attesissima ospitata disu Rai1. (Tvpertutti)

