Amici 24, in onda oggi su Canale 5 la nuova puntata: Petit tra gli ospiti in studio (Di domenica 6 ottobre 2024) Maria De Filippi conduce il secondo appuntamento domenicale della 24esima edizione di Amici: tutte le anticipazioni e gli ospiti della nuova e attesissima puntata.

Firenze, al via la nuova stagione degli Amici della Musica - 3; op. . 2), Brahms (Sonata n. 2 per pianoforte di Prokof’ev e il Concerto n. La stagione Concertistica 2024/2025, che prevede in totale 60 concerti, è la terza guidata dalla direzione artistica del M° Andrea Lucchesini. 67 n. Il secondo, “Musica &…”, si concentra sulle contaminazioni tra la ... (Lanazione)

"Ecco cosa esigo dagli allievi": parla Deborah Lettieri, la nuova prof di Amici - La direttrice è donna, è un posto dove siamo le regine. Ma se fai un errorino, subito compensato dall'emozione che trasmetti, può essere nascosto molto bene. Preconcetti che non mi disturbano, ma che mi dispiacciono perché dati dall'ignoranza. Chi è venuto negli ultimi anni ha detto: “Ah non me lo ... (Liberoquotidiano)

Alessia, ballerina pontina, è il primo talento della nuova edizione di “Amici” su Canale 5 - Un Nuovo Capitolo: L’Avventura Televisiva Con l’ingresso ad “Amici 2024”, Alessia Pecchia inizia un nuovo e promettente capitolo della sua carriera. La sua performance è stata scelta da Alessandra Celentano, storica insegnante di danza del programma. Visibilmente emozionata, Alessia ha ... (Dayitalianews)