Amadeus da Fazio parla degli ascolti, del tutorial e dei giornalisti: “Attacchi violenti” (Di domenica 6 ottobre 2024) Amadeus questa sera è stato ospite da Fabio Fazio alla prima di Che Tempo Che Fa e per l’occasione si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. “ascolti di Chissà chi è? Sapevo che sarebbe andata così, sono in onda da 14 giorni e ho un contratto di 4 anni, mancano un po’ di centinaia di puntate. Quando si inizia il percorso è come fare un viaggio nuovo in una rete nuova quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto e di far sapere alle persone che sono qua. Perché quando io ho fatto il tutorial del Nove, e mi hanno anche criticato, l’ho fatto per un motivo. Quando vado a fare la spesa, a portare il cane fuori, la gente mi ferma e mi chiede ‘quando torni sul Nove?’, ed io ‘signora ci sono già da due settimane’. Soprattutto quelli che hanno una certa età. (Di domenica 6 ottobre 2024)questa sera è stato ospite da Fabioalla prima di Che Tempo Che Fa e per l’occasione si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. “di Chissà chi è? Sapevo che sarebbe andata così, sono in onda da 14 giorni e ho un contratto di 4 anni, mancano un po’ di centinaia di puntate. Quando si inizia il percorso è come fare un viaggio nuovo in una rete nuova quindi è giusto dare il tempo alla trasmissione di rodare, di mettersi a posto e di far sapere alle persone che sono qua. Perché quando io ho fatto ildel Nove, e mi hanno anche criticato, l’ho fatto per un motivo. Quando vado a fare la spesa, a portare il cane fuori, la gente mi ferma e mi chiede ‘quando torni sul Nove?’, ed io ‘signora ci sono già da due settimane’. Soprattutto quelli che hanno una certa età. (Biccy)

