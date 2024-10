Al baritono coreano Gyungmin Daniel Gwon la XXXI Edizione del Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa sabato 4 ottobre al Teatro Verdi di Padova la XXXI Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Iris Adami Corradetti”, al termine di cinque intense giornate di selezione che hanno visto 194 giovani talenti da tutto il mondo avvicendarsi sul prestigioso palco. La serata finale (Di domenica 6 ottobre 2024) Si è conclusa sabato 4 ottobre al Teatro Verdi di Padova ladel”, al termine di cinque intense giornate di selezione che hanno visto 194 giovani talenti da tutto il mondo avvicendarsi sul prestigioso palco. La serata finale (Padovaoggi)

Al baritono coreano Gyungmin Daniel Gwon la XXXI Edizione del Concorso Lirico Internazionale Iris Adami Corradetti - Si è conclusa sabato 4 ottobre al Teatro Verdi di Padova la XXXI Edizione del Concorso Lirico Internazionale “Iris Adami Corradetti”, al termine di cinque intense giornate di selezione che hanno visto 194 giovani talenti da tutto il mondo avvicendarsi sul prestigioso palco. La serata finale... (Padovaoggi)

Gaeta / Tutto pronto per la XXXI edizione delle “Giornate di allergologia e di pneumologia” [VIDEO] - E una delle tante ‘mission’ che intende […] L'articolo Gaeta / Tutto pronto per la XXXI edizione delle “Giornate di allergologia e di pneumologia” [VIDEO] sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . SopratTutto nei territori come i nostri. Gaeta – Le patologie respiratorie rappresentano la ... (Temporeale.info)

Romics: XXXIII edizione - Prophecy, diretto da Jacopo Rondinelli (Ride) e tratto dall’omonimo manga di Tetsuya Tsutsui, è una produzione di Brandon Box, già nota per Dampyr e il futuro Uomo Tigre. Romics – AREA KIDS&JUNIOR: IL NUOVO SPAZIO DEDICATO A BAMBINI E RAGAZZI. H. Sempre in collaborazione con Nexo Studios ... (Funweek)