Torre de' Negri lite fuori da un locale | ferito un ragazzo di 24 anni

(Di sabato 5 ottobre 2024)de'(Pavia), 5 ottobre 2024 - Laè degenerata, con unfinito in ospedale. E' successo poco dopo le 4 di oggi, sabato 5 ottobre,da unche si affaccia sulla Sp199 in località Sostegno, nel comune dide'. Qualcuno dei presenti ha chiamato il 112 riferendo l'evento violento e dalla centrale operativa di Areu è stata inviata in codice giallo, per la riferita gravità della situazione, un'ambulanza della Croce Azzurra di Belgioioso. All'arrivo sul posto è stato soccorso un24enne, che è stato poi trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia con l'ambulanza in codice verde: per lui le conseguenze non sono state per fortuna così gravi come aveva temuto inizialmente chi aveva lanciato l'allarme, ma ha comunque terminato la nottata all'ospedale.