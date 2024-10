Torino Adams | Mi chiamo Che in onore di Guevara Sono felice di questo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Il nome Che? Mi è stato dato per Che, ce l’ho da quandonato. È un nome unico edi portarlo. Mi diederonome perché nei giorni in cuinato credo siano stati trovati i suoi resti per la sepoltura”. Lo ha rivelato l’attaccante del, Che, in un’intervista a Sky Sport poco prima del match contro l’Inter. In effetti, nell’ottobre del 1997 furono identificate le ossa – trovate un po’ di tempo prima – del leggendario rivoluzionario sudamericano, anche se in realtà un anno dopo la nascita del centravanti granata e non negli stessi giorni.: “MiChe indidi” SportFace.