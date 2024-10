Sommer: «Molto contenti della vittoria, ma l’Inter non può permettersi una cosa» (Di sabato 5 ottobre 2024) Yann Sommer si è così pronunciato al termine di Inter-Torino, conclusasi con il punteggio di 3-2. Queste le sue considerazioni. LE DICHIARAZIONI – Yann Sommer ha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Torino, match terminato con il punteggio di 3-2 da parte dei nerazzurri: «Siamo Molto contenti della vittoria, era importante. Al contempo, abbiamo concesso due gol agli avversari con un uomo in più. Troppi gol concessi al momento, bisogna tornare a quanto visto nello scorso anno, quando difendevamo davvero bene». Sommer sul percorso che l’Inter deve fare dopo la sconfitta contro il Milan SCONFITTA AMARA – Sommer è tornato sulla sconfitta nel derby contro il Milan, sottolineando quanto l’Inter debba ancora migliorare su un aspetto: «Abbiamo giocato davvero male contro il Milan. Noi sappiamo che è orribile perdere nel derby. (Di sabato 5 ottobre 2024) Yannsi è così pronunciato al termine di Inter-Torino, conclusasi con il punteggio di 3-2. Queste le sue considerazioni. LE DICHIARAZIONI – Yannha parlato a DAZN nel post-partita di Inter-Torino, match terminato con il punteggio di 3-2 da parte dei nerazzurri: «Siamo, era importante. Al contempo, abbiamo concesso due gol agli avversari con un uomo in più. Troppi gol concessi al momento, bisogna tornare a quanto visto nello scorso anno, quando difendevamo davvero bene».sul percorso chedeve fare dopo la sconfitta contro il Milan SCONFITTA AMARA –è tornato sulla sconfitta nel derby contro il Milan, sottolineando quantodebba ancora migliorare su un aspetto: «Abbiamo giocato davvero male contro il Milan. Noi sappiamo che è orribile perdere nel derby. (Inter-news)

