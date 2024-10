Snakebite il temibile morso del serpente

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Will aveva ordinato due pinte di. Erano anni che Will non beveva quel misto dinamitardo. Gran parte dei pub non lo serviva più, ma il Club Verbal non sembrava preoccuparsi troppo del potenziale di violenza aizzato dalla bitter+sidro.” John King– Cacciatori di teste (1997) Roma, 5 ott – Nel mondo contemporaneo si cercano sempre cocktail più sofisticati. Le nuove generazioni poi hanno perso il piacere di una sana sbronza al pub! Quindi oggi mi occuperò di una bevanda ormai quasi caduta nel dimenticatoio, ma che nel passato, principalmente nel Regno Unito, ha avuto una certa importanza nell’ambito delle sottoculture giovanili e nella vita da stadio. Stiamo parlando del famigerato