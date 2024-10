Sinner e la cautela dopo il caso doping: la foto del nuovo fisioterapista mentre usa i guanti per massaggiare il tennista (Di sabato 5 ottobre 2024) Il caso doping che ha coinvolto Jannik Sinner – trovato due volte positivo al Clostebol – è ancora lontano dal concludersi: la Wada ha presentato ricorso contro il proscioglimento del tennista italiano. Il quale, nel frattempo, ha allontanato i membri dello staff che hanno compiuto la leggerezza di contaminarlo con la sostanza dopante. Al posto del fisioterapista Giacomo Naldi è subentrato Ulises Badio. Sul suo profilo Instagram, lo specialista ha postato una foto che lo ritrae mentre massaggia Sinner. Risalta la mano destra del fisioterapista, che è protetta da un guanto: una procedura cautelativa, visto che la contaminazione involontaria era avvenuta proprio durante un massaggio del suo ex fisioterapista che aveva applicato il Trofodermin, medicinale spray contenente la sostanza Clostebol. (Di sabato 5 ottobre 2024) Ilche ha coinvolto Jannik– trovato due volte positivo al Clostebol – è ancora lontano dal concludersi: la Wada ha presentato ricorso contro il proscioglimento delitaliano. Il quale, nel frattempo, ha allontanato i membri dello staff che hanno compiuto la leggerezza di contaminarlo con la sostanza dopante. Al posto delGiacomo Naldi è subentrato Ulises Badio. Sul suo profilo Instagram, lo specialista ha postato unache lo ritraemassaggia. Risalta la mano destra del, che è protetta da un guanto: una procedurativa, visto che la contaminazione involontaria era avvenuta proprio durante un massaggio del suo exche aveva applicato il Trofodermin, medicinale spray contenente la sostanza Clostebol. (Open.online)

