(Di sabato 5 ottobre 2024) Roma, 5 ottobre 2024 - Da agosto ilè entrato in servizio. Non è solo un'arma, ma rappresenta la fierezza di essere ucraini contro la brutale invasione degli 'orchi'. Non a caso il razzo-di produzione ucraina è stato usato nel Kursk russo, a sottolineare l'autonomia e la forza dell'esercito, in attesa di avere il permesso di utilizzare i missili a lungo raggio forniti dagli alleati. La parola che inon riescono aInfatti la, un pane di frumento di forma rotonda, è diventato un simbolo dall'inizio della guerra perché inon riescono acorrettamente la parola dalla fonetica particolare, e più di una volta questa viene usata come test per smascherare qualche sospetto e capire se sia realmente(Le uniformi sono molto simili), o russo.