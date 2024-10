Oroscopo del 5 Ottobre 2024 | cosa riservano le stelle per ogni segno

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024) Secondo l’si apre sotto l’influenza della Luna in Cancro, che enfatizza le emozioni profonde e la necessità di connessione. I transiti planetari invitano ad ascoltare il cuore e a comunicare i propri sentimenti con chiarezza. Mercurio in aspetto positivo offre opportunità per risolvere vecchie incomprensioni, mentre Giove retrogrado continua a creare riflessioni su temi di espansione e crescita personale. Eccoriserva, dunque, l’per gli altri segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 5. L’per la giornata di sabato 5(Credits: ANSA) – VelvetMagdel 5, Ariete Luna e Giove influiscono sull’aspetto emotivo e pratico. L’amore sarà al centro delle vostre attenzioni, con nuove possibilità di crescita nelle relazioni già esistenti.