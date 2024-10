MotoGP Sprint Giappone 2024 Bagnaia | Gara non semplice felice della vittoria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Peccoha commentato il successo nellaRace del GP deldi: “Sono davvero, anche perché non è stata unafacile. In queste condizioni è dura vincere e conquistare punti; inoltre ho dovuto fare tutta la corsa con la mappa meno potente. Ringrazio il mio team, dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione“. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il ducatista ha aggiunto: “Sono partito bene, ma Acosta spingeva davvero forte, riuscendo ad andare oltre quello che consideravo il mio limite. Ho deciso quindi di far raffreddare la gomma anteriore per poi tornare a spingere e lui è caduto. Anche domani però sarà ancora molto forte. Bastianini? Avevo un secondo su di lui e ho deciso di rallentare per non correre rischi“.