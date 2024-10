Maltempo allerta meteo per temporali domani 6 ottobre | le regioni a rischio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per la giornata di domenica 6, si registra un miglioramento delle condizionirologiche sull’Italia, congialla peridrogeologico che interesserà solo alcuni settori del Centro-Sud. In particolare, la Protezione Civile ha emesso avvisi specifici per la Puglia e l’Umbria. Dettagli sull’Il bollettino di criticità, pubblicato quotidianamente sul sito della Protezione Civile, evidenzia i seguenti settori a(ordinaria criticità): Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere (bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle), Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.