LIVE MotoGP GP Giappone 2024 in DIRETTA | grandi difficoltà per Bagnaia nel Q2 La pioggia dà tregua ai piloti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.29 Errore diche si rialza. L’azzurro è al momento terzo ma non farà l’ultimo tentativo. 4.29 Seconda posizione per Acosta in 1:43.018 4.28 In curva 9 si chiude l’anteriore per Martin. Momento potenzialmente decisivo per il Mondiale vista la posizione dello spagnolo che sarà chiamato in rimonta sia nella Sprint Race che nella gara. 4.28 CADUTA PER JORGE MARTIN!! Lo spagnolo è in nona posizione e non potrà migliorarsi. 4.27 RECORD DELLA PISTA!! Marc Marquez transita sotto il traguardo in 1:42.868. 4.27 Seconda posizione per Vinales in 1:43.441 4.27 Miglior tempo perin 1:43.264 4.26 Doppio casco rosso per Marc Marquez. 4.26 Terza posizione per Di Giannantonio a 240 millesimi da Acosta. 4.25 Seconda posizione per!! Il campione del mondo ha chiuso a 38 millesimi da Acosta. 4.