La piazza dell' odio dei pro Pal | feriti trenta agenti negli scontri | VIDEO

(Di sabato 5 ottobre 2024) Guerriglia urbana eantisemita a Roma. Sono 30 itra le forze'ordine, ventisei poliziotti e quattro finanzieri,avvenuti durante la manifestazione pro Palestina. La tensione è sfociata subito in disordini: i manifestanti hanno lanciato bottiglie, sassi, fumogeni e bombe carta contro gli. La polizia ha risposto con lacrimogeni e usato gli idranti per disperdere gli antagonisti violentio Stato ebraico, molti incappucciati. Anche un paloa segnaletica stradale è stato lanciato. Sono quattro, invece, i fermati. Due di questi sono stati denunciati a piede libero per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Al vaglio la posizione degli altri due.