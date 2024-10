Jannik Sinner | non solo vittoria un gesto da libro Cuore durante la partita

(Di sabato 5 ottobre 2024)la vittoriosacontro il giapponese Taro Daniel, vinta in due set,non si è distintoper la sua performance atletica, ma anche per undi grande sensibilità che ha conquistato il pubblico. Nel corso di un servizio forzato, Daniel ha involontariamente colpito una raccattapalle, causando preoccupazione per le sue condizioni. L’intervento die l’applauso del pubblico cinese La giovane raccattapalle, visibilmente dolorante e con le lacrime agli occhi, ha comunque completato il game, che l’azzurro ha vinto. Subito dopo,si è avvicinato alla ragazza per accertarsi delle sue condizioni.dopo aver ricevuto rassicurazioni ha ripreso il gioco, mostrando un lato umano che ha conquistato ildel pubblico cinese, il quale ha tributato al tennista un lungo applauso. (Thesocialpost)