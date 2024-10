Il buco – Capitolo 2 | recensione del film Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il2:delArrivato suil 20 marzo 2020, ilspagnolo Il(qui la), ha involontariamente tratto vantaggio dalla sua uscita in pieno periodo di lockdown causa Covid-19, trovando un ampio bacino di spettatori affamato di contenuti con cui occupare il proprio tempo in casa. Ildiretto da Galder Gaztelu-Urrutia, forte anche di un concept quantomai accattivante, è diventato in breve uno dei titoli più visti di sempre per uno deioriginali della piattaforma. Impensabile che un successo così non portasse ad un sequel, arrivato ora sucon il titolo Il2. Diretto anch’esso da Gaztelu-Urrutia, è questo un sequel che riprende le dinamiche già mostrate nel primoper offrire nuovi punti di vista e un maggiore approfondimento delle tematiche affrontate.