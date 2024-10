I sindacati medici | Urge un confronto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Le organizzazioni sindacali (Oss) si erano opposte alla riapertura del punto di primo intervento, ritenendola economicamente insostenibile e poco efficace per la cittadinanza". A sostenerlo in una nota sono alcunideiintervenendo sul tema della sanità a Scandiano dopo l’incontro della Conferenza territoriale sociale e sanitaria (Ctss) in cui l’Ausl ha confermato l’apertura per i primi giorni di dicembre del Cau di Scandiano che affiancherà in orario 20-24 il punto di primo intervento operativo dalle 8 alle 20.