Gli ex dipendenti di Meghan Markle lanciano accuse importanti

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arrivano alcune scottanti dichiarazioni rilasciate da alcuni exal servizio diche definirebbero “Un diavolo psicotico” la Duchessa del Sussex. Le nuove pesanti dichiarazioni nei confronti disarebbero state rilasciate al Daily Beast da alcuni ex. Queste andrebbero a contrastare quanto detto da altri colleghi a Us Weekly. Quest’ultimi avrebbero, invece, definito la moglie del Principe Harry “Il miglior capo di sempre“. Se iche hanno parlato con Us Weekly sostengono che la Duchessa del Sussex sarebbe pronta a regalare mazzi di fiori, uova fresche e ogni tipo di coccola, di altre vedute sono nuove fonti. Dall’altro lato, infatti, gli exche hanno rilasciato le loro impressioni al Daily Beast parlano di un capo piuttosto dispotico. Ma dove si trova la verità? Proviamo ad andare più a fondo.