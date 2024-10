Fai d’autunno alla scoperta del Mulino di Bàresi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Roncobello. In occasione delle Giornate FAIsabato 12 e domenica 13 ottobre è possibile partecipare alle visite guidate deldi, bene di proprietà FAI, nella piccola località montana di, frazione di Roncobello, in Val Brembana. Il, situato a 830 mt. di altitudine in un contesto paesaggistico unico, è un edificio rurale in pietra risalente al XVII secolo e conserva tuttora un torchio per ottenere il preziosissimo olio di noci, unper cereali datato 1672 e alcune testimonianze di un antico forno per il pane. Dall’attività di questi opifici decine di comunità della valle hanno ricavato per secoli i beni necessaripropria sussistenza: farina, pane e olio per l’alimentazione e l’illuminazione. Sopra l’ingresso un affresco raffigura una Madonna con Bambino, mentre a destra è rappresentato un albero di noce a simboleggiare l’opera del torchio.