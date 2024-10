Evra su Pogba | Credo lascerà la Juventus deve voltare pagina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha reso noti i nomi dei convocati per gli impegni di Nations League contro Israele e Belgio. Tra i ventitré giocatori, manca Kylian Mbappé. L’allenatore ha chiarito l’assenza dell’attaccante: “Ho parlato con Kylian, ha un problema, niente di grave. Io non sono qui per far correre dei rischi ai giocatori, ecco perché non è nella lista“. Il dibattito sul calciatore dei Blancos rimane però aperto, con anche Patrice– ex– che ne ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “Troppe responsabilità per Mbappé dal ct? Non è colpa di Deschamps, tutta la Francia gli ha sempre addossato troppe responsabilità, secondo me. Gli sono state date le chiavi del PSG, poi quelle della Francia, ma lui è un giocatore ancora giovane. Siete stati voi a creare questa leggenda attorno a Mbappé.