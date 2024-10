Davide Piccinali scomparso l’ansia della famiglia del medico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 –, 39 anni,specializzando all’ultimo anno di Cardiochirurgia al San Raffaele ègiovedì 3, presumibilmente la sera. Lancia l’allarme laresidente a Brescia, allertata subito dai suoi colleghi che non l’hanno visto rientrare in turno al lavoro. La preoccupazione “Mio fratello - spiega Dario, insieme alla mamma - è uscito dall’ospedale giovedi alle 19 circa. La mattina dopo doveva presentarsi al lavoro, ma non è mai arrivato al San Raffaele. Mio fratello è una persona seria e molto precisa, non arriverebbe nemmeno mai in ritardo. Fra l’altro ama molto il suo lavoro. Temiamo che gli posso essere successo qualcosa”. A lanciare l’allarme, per primi, sono stati i colleghi medici dell’ospedale.