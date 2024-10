Cosa vuol dire fare uno spoiler?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di sabato 5 ottobre 2024)uno, oare, è un termine inglese, entrato in tempi recenti nell’uso corrente italiano, che si riferisce al rivelare anzitempo il colpo di scena di un film, di una serie televisiva o di un qualsiasi altro prodotto artistico. Il verboare, dunque, è un’italianizzazione del verbo inglese to spoil, cherovinare. In inglese compare per la prima volta nel 1500 e si riferisce a persona che compie un saccheggio. Il verbo spoil, infatti,anche derubare. Il significato non varia troppo negli anni, almeno in inglese, perché si riferisce sempre al comportamento di qualcuno che tende a danneggiare un’altra persona.