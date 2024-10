Bancarotta fraudolenta | maxi sequestro di società e terreni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Ariano Irpino hanno dato esecuzione ad un’ordinanza dipreventivo emessa dal Tribunale di Benevento di un opificio industriale sito in Ariano Irpino e di dueubicati in Montecalvo Irpino, ritenuti profitto del delitto diper distrazione commesso nella gestione di unacon sede in Montecalvo Irpino, operante nel settore della produzione di conglomerati cementizi e dichiarata fallita dal Tribunale di Benevento con sentenza pronunciata nell’anno 2021. In particolare, il Tribunale emetteva l’ordinanza dieseguita in data odierna in accoglimento dell’appello proposto dalla Procura di Benevento avverso l’iniziale provvedimento del G.I.P.