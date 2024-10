Addio vecchia moda benvenuta nuova moda

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile edi GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Chiamatemi pure Nostradamus, ma quando qualche mese fa avevo parlato da queste parti di un cambio della guardia in atto nel mondo della, non c’ero andato così lontano. Lo scorso marzo venivamo dall’di Pierpaolo Piccioli a Valentino e dal ritiro dalle scene di Dries Van Noten, Sarah Burton era ancora lontana da Givenchy e il futuro di McQueen rispondeva al nome del giovane Sean McGirr. L’impressione era quella di essere davanti a un ricambio generazionale, un momento di rinnovamento in cui laguardia lasciava spazio a un gruppo di designer giovani, pieni di energie e pronti a sottostare ai ritmi imposti dal loro ruolo.