Vis Bosco rieletto nel Consiglio di Lega L’ex regista Giorno guiderà il Sestri Levante

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La conferma del presidente Maurocome membro deldirettivo diPro è la cornice perfetta per avvicinarsi al meglio per il match contro il. Il 2 ottobre, si è infatti tenuta a Firenze,nella sede dellapro, l’assemblea elettiva delle societa’. Sono numerose le conferme che hanno però lasciato spazio anche a qualche novità. Fiducia infatti per altri quattro anni in Matteo Marani come presidente di, Gianfranco Zola e Giovanni Spezzaferri come vice presidenti e ad alcuni componenti delamministrativo. Oltre al presidente biancorosso anche Alessandra Bianchi (Padova), Patrizia Rossana Testa (Pro Patria) e Stefano Udassi (Torres) sono stati confermati all’ interno della amministrazione alla quale si sono però aggiunti Angelo Antonio D’Agostino (Avellino) e Nicola Grieco (Audace Cerignola).