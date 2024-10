United Rugby Championship | la Benetton Treviso cerca riscatto contro il Leinster

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Torna in campo domani pomeriggio laper la terza giornata dell’e i veneti ospiteranno a Monigo il fortein una sfida già fondamentale per la stagione. I biancoverdi, infatti, arrivano da due match poco convincenti, con il pareggio all’esordiogli Scarlets e il pesante ko subito a Glasgowi Warriors. Un avvio di stagione sin qui deludente e ora i ragazzi guidati da Marco Bortolami sono chiamati a cambiare velocemente marcia e trovare gioco e risultati. “è una squadra a cui piace tenere il possesso e fanno delle lunghe fasi la loro forza. Vogliono applicare pressione in questa maniera. Noi dal canto nostro dobbiamore di non permettere loro questa cosa. Possono soffrire la battaglia fisica e a Monigo vorremmo portare la nostra fisicità al 100%.