Ultime Notizie Roma del 04-10-2024 ore 19 | 10

(Di venerdì 4 ottobre 2024)dailynews radiogiornale nuovamente leche arrivano dal medioriente in apertura migliaia di persone si sono radunate fuori e dentro la moschea grande mezzala nel centro di Tirana dov’è l’ayatollah che ha guidato per la prima volta in cinque anni sermoni durante le preghiere del venerdì ha parlato con un fucile al fianco da attacco missilistico Israele ha detto è legale legittimo alla preghiera è seguita una settimana di commemorazione per natura alla Elide lesbo l’ha ucciso in un raid in italiano su Beirut venerdì scorso una fonte delle Milizie sciite dice che è naturale è provvisoriamente in un luogo segreto edicola fermato intanto di non avere ancora alcune informazione sulla sorte del capo del consiglio esecutivo del partito destinato a succedere al naso Dopo il massiccio attacco italiano della scorsa sulla periferia sud di Beirut copiato in Ucraina andiamo negli Stati ...