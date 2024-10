Turchia eretta a Bolu statua di Demiral con ‘saluto del lupo’

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Alla controversa celebrazione con ildel lupo‘ del giocatore della nazionale turca, Merih, durante gli Europei di calcio in Germania, è stata ora dedicata unain. L’opera ritrae il giocatore con la maglia della nazionale mentre mostra ildel, simbolo legato ai gruppi ultranazionalisti turchi. Laè stata inaugurata nella città di, nellaoccidentale, come si vede in un video pubblicato su X dal sindaco della città Tanju Özcan.ha mostrato il gesto dopo un gol. La Uefa ha poi sospeso il giocatore per due partite. Ildeldi solito esprime affiliazione o simpatia con il movimento estremista di destra turco Ülkücü e la sua ideologia. In, ad esempio, viene utilizzato dal partito ultranazionalista Mhp, partner del governo del presidente Recep Tayyip Erdogan.