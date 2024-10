Trofeo Coni 2024 Malagò | È un’Olimpiade delle Regioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non posso che dirvi grazie per la presenza, che onora in modo straordinario questa nostra Olimpiade. Abbiamo girato tutta l’Italia, ma ciò che vediamo qui non lo avevo mai visto”. Così il presidente del, Giovanni, nel suo discorso pronunciato nel corso della cerimonia di apertura a Catania delSicilia, ringraziando anche le autorità presenti, tra cui il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, e il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. “Se siamo qui è perché sul territorio ci sono anche i presidenti di federazione e dei comitati regionali che sono dei volontari eletti dal nostro movimento di 14 milioni di italiani che sono competenti e rappresentano un pozzo di storia che ha reso grande lo sport italiano”, ha concluso