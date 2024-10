Tel Aviv alza la pressione Libano sotto le bombe evacuato tutto il Sud Paletti Usa sui raid in Iran

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) di Aldo Baquis TELUn’altra giornata di fuoco inil Medio Oriente, mentre Israele è impegnato in serrate consultazioni con gli Stati Uniti per concordare la risposta israeliana all’attacco sferrato martedì dall’con il lancio di 180 missili balistici. "Sarà molto energica, ed è questione di giorni" secondo quanto appreso dalla tv pubblica israeliana Kan. Ormai si tratta di una guerra acampo. Inl’aviazione israeliana ha colpito ieri a più riprese obiettivi degli Hezbollah a Beirut (fra cui la sede dell’intelligence) e nella valle della Beqaa. Ha inoltre colpito magazzini di missili a Latakya, in Siria. Nelsud due divisioni dell’esercito israeliano accompagnate da mezzi blindati, dopo aver intrapreso una missione ‘’limitata’’ per distruggere i bunker degli Hezbollah lungo il confine, si stanno adesso spingendo verso nord.