Spaccio itinerante con appuntamenti via social 12 in manette

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSpacciavano hashish e cocaina in modo, dopo essersi accordati con i clienti tramite noticome Instagram o chat come whatsapp. E se qualcuno provava a vendere droga mettendosi contro, venivano minacciato e punito. E’ quanto emerso dall’indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) che ha portato all’emissione da parte del gip del locale tribunale di dodici misure cautelari per altrettanti presunti spacciatori, tutti giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni e tutti residenti proprio a Santa Maria e in particolare nel rione Iacp, dove esiste da sempre una fiorente attività di