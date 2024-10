Riprendono le Conversazioni I Venerdì di Palazzo del Pero

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 –le, Ididel(14° Ciclo),11 ottobre con Nicoletta Baldini che parlerà su Gli affreschi del monastero di Badicroce. Nuove ipotesi su Lorentino d’Andrea. La relazione prenderà avvio da alcuni affreschi conservati nelle absidi della Abbadia sanctorum Abundi et Abundantii de Cruce (Badicroce) di cui per primo dette conto nel 1913 Giovan Francesco Gamurrini. Fra di essi, quelli situati nell’abside sinistra dell’edificio religioso, appartengono alla fase matura della produzione artistica di un pittore, Lorentino d’Andrea (noto anche come Lorentino d’Arezzo, 1429 circa-1504) il quale, collaboratore di Piero della Francesca al ciclo della Vera Croce in San Francesco ad Arezzo, viene ricordato da Giorgio Vasari nelle sue Vite.