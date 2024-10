Questo ponticello non s’ha da fare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tra i tanti guai che la nostra obsoleta e pesante burocrazia arreca agli italiani c’è anche quello di porre un freno agli investimenti delle grandi aziende italiane, tant’è vero che alcune delle aziende più grandi, poche, restano a produrre in Italia pur tra mille difficoltà. Ultimo caso è quello di Luxottica; per lo stop ad un ponte - che in Italia ormai non fa più neanche notizia -, ebbene,stop mette a rischio un investimento da 50 milioni di euro. Si tratta della costruzione di un ponte-passerella su un torrente per mettere in connessione lo stabilimento Luxottica di Agordo (Belluno) con la cittadina montana. Lo stop al ponte, come ci informa il quotidiano locale Il Gazzettino, viene dalla Sovrintendenza regionale dopo che la regione Veneto aveva dato il suo benestare.