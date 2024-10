Ottocento i partecipanti alla terza edizione di Cori in Circolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Arezzo, 4 ottobre 2024 – Sono circadiin, la rassegna discolastici che si apre presso ilArtistico di Arezzo. La rassegna, nata nel 2022 da un’idea di Erica Franchi, componente del direttivo delArtistico e di Palazzo Guazzesi, per dare un’occasione di incontro e di presenza, anche al di fuori dal sistema scuola, fornendo visibilità ad una fra le azioni didattiche più socializzanti e formative che le nostre scuole sanno mettere in atto: il canto corale. La manifestazione è cresciuta nel corso del triennio e, oltre a tantiprovenienti dprovincia di Arezzo, sta progressivamente raccogliendo adesioni da scuole delle province di Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia e Prato. I 27si esibiranno per cinque pomeriggi dall’8 al 12 ottobre a partire dalle 16.