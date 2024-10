Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone presentano il loro ultimo libro a Vicopisano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 -saranno ospiti del festival Le Parole contano, organizzato dall'Amministrazione di, in collaborazione con The Thing Promozione Eventi, con il supporto di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze. Domenica 13 ottobre, al Teatro di Via Verdi di, alle 18:00, questa coppia letteraria e nella vita presenterà il suo nuovo, "La Regina dei Sentieri", edito da Sellerio, un giallo nato dall'unione di due punti di vista, quello maschile e quello femminile, che ci trascina nuovamente in un'indagine fra i vigneti della Maremma toscana. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria su Eventbrite, per informazioni (e per il programma completo del Festival): www.comune..pi.it, associazionethething@gmail.