Lukaku e McTominay da leader messaggio in diretta a tutta la Serie A | avete sentito?

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il Napoli non si ferma più, anche il Como va al tappeto:lanciano in chiaroin. Il Napoli di Antonio Conte si riconferma in vetta alla classifica per un’altra settimana. Dopo aver mandato ko il Monza, la squadra azzurra ha alzato la voce anche nel match interno contro il Como di Cesc Fabregas. La formazione partenopea si è imposta con il punteggio di 3-1, maturato grazie ai gol die Neres. A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio trovato dalla squadra ospite con Strefezza. Per il Napoli si tratta del settimo risultato utile di fila traA e Coppa Italia, la seconda vittoria di fila in campionato. Dell’ottimo momento azzurro, ne hanno parlato due dei protagonisti azzurri,. Quest’ultimo è stato premiato come man of the match al termine della gara.