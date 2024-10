Leclerc sconcertante | ultim’ora terrificante

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 4 ottobre 2024)del pilota monegasco che non le manda a dire. Ecco le parole che racchiudono questo 2024 Ricco di emozioni. Un 2024 che a Charlesha sicuramente regalato gioie e dolori. Sì, ha vinto per la prima volta a casa sua, a Montecarlo. E ha bissato pure la vittoria a Monza, nella sua seconda casa. Insomma, qualcosa di bello è arrivato davvero. Ma sono stati diversi i momenti in cui le cose sono precipitate.(Lapresse) – Ilveggente.itA sei gare dal termine del Mondialenella classifica piloti è al terzo posto alle spalle di Verstappen e di Norris. Dall’olandese ha 86 punti di distacco, mentre da Lando che è seduto sulla McLaren – la migliore macchina del momento -è dietro di 34 lunghezze.