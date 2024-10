L’Autostrada del Sole compie 60 anni E c’è ancora chi pensa di ripetere il modello anni 50

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dispiace dirlo, ma ripercorrendo le cronache deldel– inaugurata appena 60fa – viene una stretta al cuore. Partiamo dai fatti, non accusabili di velleità nostalgiche: 760 km da Milano a Napoli in ottoin un territorio che più impervio non poteva essere, attraverso 853 tra ponti e viadotti, 38 gallerie e 572 cavalcavia. Il costo, che allora fu giudicato altissimo, si aggirava sui 270 miliardi di lire, che riportati all’attuale costo della vita non superano i 3,5 miliardi di euro. Ricordiamo che gli 87 km di Pedemontana Lombarda, fatte le dovute tare, costeranno più di 4 miliardi. Principale artefice fu l’ingegner Fedele Cova, che poi divenne amministratore delegato della neonata Società Autostrade, coadiuvato da centinaia di ingegneri e tecnici di tutti i settori e da migliaia di lavoratori.