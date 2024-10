L’appello di Mattarella per una stampa libera | È l’antidoto per contrastare fenomeni manipolativi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sergioha ricevuto nella sala della Rappresentanza, al Quirinale, una delegazione delle agenzie dieuropee (European Alliance of News Agencies). Il cerimoniale ha predisposto delle sedie per chi è chiamato a intervenire, ma il Capo dello Stato ha chiesto un leggio e per parlare si alza in piedi: “Ho chiesto il leggio perché i vostri colleghi possono parlarvi da seduti, ma le istituzioni devono avere rispetto per lae parlare in piedi”, ha spiegato. Il contesto internazionale, lo sviluppo di tecnologie digitali sempre nuove, inducono l’inquilino del Colle a individuare nelle agenzie di, “fonti di informazione primaria di qualità”, un “indispensabile alimento per il sistema democratico e di libertà del continente”.