Joker | Folie à Deux | le proiezioni del weekend d’apertura vanno in ribasso

(Di venerdì 4 ottobre 2024): ledelin(qui la recensione) ha raggiunto il tracking tre settimane fa e sembrava destinato ad aprire con 70 milioni di dollari, con un calo di 26 milioni di dollari rispetto adel 2019. Si tratta ancora di una cifra rispettabile nel panorama post-pandemico, ma lecontinuano a scendere e a scendere. L’Hollywood Reporter rivela che il sequel potrebbe aprire in Nord America con appena 50 milioni di dollari, una partenza deludente per un film che, secondo il giornalista, “dovrebbe essere uno dei protagonisti della corsa agli Oscar”. Le prevendite dei biglietti sono state inferiori al previsto e, all’estero, la Warner Bros. Discovery spera chepossa debuttare con 80-85 milioni di dollari (in Cina e Giappone arriverà solo tra qualche settimana).