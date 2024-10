Il Questore rende omaggio al Ministro Piantedosi con un Crest

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della conclusione del Vertice dei Ministri dell’Interno G7, che si è svolto dal 2 al 4 ottobre a Mirabella Eclano, ildella Provincia di Avellino, Pasquale Picone, ha volutorealdell’Interno, Matteo, e al Capo della Polizia, Vittorio Pisani, con la consegna del primodella Questura di Avellino. Il simbolo araldico, donato ai vertici della sicurezza italiana a margine della conclusione dei lavori svoltisi questa mattina presso Villa Orsini, è stato fortemente voluto dalPicone per celebrare la provincia di Avellino e il suo impegno nella sicurezza. L’opera, realizzata in tiratura limitata, è stata lavorata interamente a mano in maiolica dall’artista Luca Calandini, Assistente Tecnico della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Avellino.