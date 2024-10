Guasto al binario è caos Maxi ritardi per i treni Gli studenti restano a piedi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) È stata un’altra mattinata difficile per i pendolari in arrivo, partenza o transito per Empoli. Dalle 7 fino a oltre le 9 ihanno riportatoanche fino a 70 minuti. Viaggi che dovevano durare 14-15 minuti o poco più si sono prolungati fino a un’ora e mezzo. E così a salire per chi proveniva da più lontano. In molti poi sono rimasti sotto la pioggia battente delle prime ore di ieri mattina in attesa di convogli che sui cartelloni venivano segnalati consempre maggiori. Colpa, spiegano datalia, di untecnico. Nello specifico, si è trattato di un problema su uno scambio di rotaie poco prima della stazione di Empoli, avvenuto verso le 7. Ilha avuto ripercussioni su tutte le linee in transito conappunto di oltre un’ora che hanno coinvolto ben 16regionali, proprio nell’ora di punta della mobilità su rotaie usata dai pendolari.