Giornate Fai d’autunno | gli appuntamenti in Bergamasca

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2024 tornano per la tredicesima edizione leFAI, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Da nord a sud luoghi straordinari, poco conosciuti e valorizzati oppure insoliti e curiosi, apriranno le porte e si animeranno grazie ai volontari e alle volontarie del FAI: dai palazzi storici, ville, chiese e castelli a laboratori artigiani, esempi di archeologia industriale, parchi urbani e orti botanici. Un appuntamento da non mancare anche in Provincia di Bergamo, che continuerà a sorprendere per la quantità di luoghi interessanti e nascosti che, grazie alla Delegazione FAI di Bergamo, potremo scoprire durante leFAI.